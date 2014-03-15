«Будівельник» виграв матч Суперліги у «Дніпра»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цього матчу київський клуб впритул наблизився до БК «Донецьк» у боротьбі за друге-третє місце в турнірній таблиці.

Кияни створили собі солідну перевагу вже у першій чверті, яку виграли з рахунком 23:16. Щоправда, у другій чверті «Дніпро» зумів скоротити перевагу гостей до мінімуму. Але, після великої перерви «будівельники» повністю контролювали хід гри і виграли обидві чверті - 25:23 і 23:16.

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став Даріуш Лавринович, який набрав 21 очко і зробив 8 підбирань.

Таким чином, на даний момент у «Будівельника» в турнірній таблиці 15 перемог при 6 поразках і команда займає третє місце в таблиці. Друге місце у «Донецька» - 15/5, а лідирує, як і раніше «Хімік» з Южнє (Одеська обл.) - 18/2.