Блохін вважає, що в чвертьфіналі гратимуть рівні команди

Головний тренер Національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН вважає, що в ¼ Чемпіонату світу з футболу гратимуть рівні команди.

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції, передає сайт Чемпіон.

“Італія – дуже гарна команда, яка грамотно діє в обороні, і створювати їй моменти дуже тяжко”. При цьому тренер додав, що італійська команда має перед грою з українцями ті самі проблеми, що непокоїли нашу збірну перед грою зі Швейцарією, а саме – “кадрові” проблеми в центрі захисту: “вилучили МАТЕРАЦЦИ, а НЕСТА має травму”.

Що стосується вчорашнього матчу зі Швейцарією, то О.БЛОХІН сказав, що грали дві рівні команди з однаковими шансами на перемогу, які були гідні того, щоб вийти до ¼.

“І Швейцарія, і Україна по одному разу влучили в поперечину. Були якісь напівмоменти в грі. Нам більше повезло в серії пенальті. Це як російська рулетка. Я відчуваю радість і колосальну втому», – сказав О.БЛОХІН.

Тренер задоволений грою капітана збірної Андрія ШЕВЧЕНКА і вважає, що той прогресує з кожною грою. “Він був лідером сьогодні на футбольному полі”, – зауважив О.БЛОХІН.

Відповідаючи на запитання, чому він залишив лаву запасних перед пенальті, наставник збірної сказав, що дуже важко висидіти на лавці 120 хвилин, а ще потім пенальті. За його словами, для глядачів це цікаво, а для тренера – дуже важко.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня в Кельні українці перемогли команду Швейцарії у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0.