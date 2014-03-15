Українські лижники завоювали срібло в естафеті Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні взяли участь 10 національних збірних.

В української збірної не вдався старт, де на першому етапі виступала Олена Юрковська. Вона передала естафету лише 7-ю, з відставанням від лідера на 1 хвилину 27,8 секунди. Вже по ходу другого етапу Ігор Рептюк обійшов трьох суперників, вивівши команду на 4-е місце й істотно скоротивши відставання від лідера по часу - 20,6 секунди. На 3-му етапі Юрій Уткін і зовсім вивів команду на перше місце, але Віталій Лук'яненко зберегти лідерство не зумів, поступившись їм збірній Росії.

Українці фінішували з результатом 25 хвилин 17,9 секунди, поступившись 55,1 секунди команді Росії, але випередивши на 12,4 секунди французів.

Раніше сьогодні відбулася також змішана естафета, де збірна України посіла 4-е місце. Тут також перемогла збірна Росії.

Таким чином, на рахунку українців вже 21 нагорода - 5 золотих, 6 срібних і 10 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.