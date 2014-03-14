Українські біатлоністи здобули ще три медалі на Паралімпіаді

Як повідомляє кореспондент УНІАН, українці завоювали дві медалі у чоловічій гонці.

Антон Ковалевський і Віталій Лук'яненко допустили по одному промаху на вогневому рубежі, в той час як росіянин Микола Полухін і йшов по дистанції швидше, і відстрілявся без промахів. У підсумку, Полухін посів перше місце з результатом 36 хвилин 42,9 секунди, другим фінішував Ковалевський - 1 хвилина 35,3 секунди відставання, третім - Лук'яненко - 1 хвилина 38,7 секунди відставання. Такий же результат як і Лук'яненко показав ще один росіянин Станіслав Чохлаєв, який також був удостоєний бронзової медалі.

У жіночій гонці на 12,5 км Оксана Шишкова ідеально відстрілялася, але відстала по швидкості на 2 хвилини 22,9 секунди від переможниці Юлії Будалєєвої з Росії. Друге місце також виборола росіянка Міхаліна Лисова.

Нагадаємо, що раніше сьогодні збіра України завоювала на турнірі біатлоністів 2 золота та 1 бронзу.

Таким чином, на даний момент у збірної України 20 нагород - 5 золотих, 5 срібних і 10 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 лютого.