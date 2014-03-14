Біатлоніст Вовчинський приніс Україні п'яте золото Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми взяли участь 18 спортсменів.

Вовчинський з самого початку змагань був одним з лідерів, не допустивши жодного промаху при стрільбі. Якщо після перших двох вогневих рубежів він відставав на 2-3 секунди від росіянина Азата Карачуріна, то на третій стрільбі суперник один раз промахнувся і серйозно відстав від трійки лідерів. У боротьбі ж з іншими опонентами українець був трішки швидший.

Вовчинський подолав дистанцію за 37 хвилин, 41,1 секунди, випередивши норвежця Нільса-Еріка Ульсета на 3,1 секунди, а росіянина Кирила Михайлова - на 4,5 секунди.

Нагадаємо, що раніше сьогодні, золоту медаль у цій же дисципліні у жінок виграла Олександра Кононова.

Таки чином, на даний момент на рахунку збірної України 17 нагород - 5 золотих, 4 срібних та 8 бронзових.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.