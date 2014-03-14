НОК України закликав до єдності

Про це йдеться у заяві, яку УНІАН надали в прес-службі НОК.

Зокрема у заяві йдеться: "У нелегкий для нашої країни час, звертаємось до всіх, кому дорогі принципи миру, добра і злагоди, кому небайдужа доля України, а її єдність є незмінною складовою життя! Члени Національного олімпійського комітету України, будучи представниками усіх регіонів України, є однією спільною командою, одним цілим єдиної і незалежної країни. Україна – велика спортивна держава, яка має славні олімпійські традиції від Львова до Луганська, від Ужгорода до Криму. Закликаємо всіх співвітчизників до об'єднання на благо миру, єдиної та неподільної України, заради забезпечення демократії та невід'ємних прав і свобод наших громадян. Наша сила – в єдності та взаємоповазі".

Від імені членів НОК заяву підписав президент організації Сергій Бубка.