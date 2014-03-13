«Донбас» програв ризькому «Динамо» в плей-офф КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цієї гри перевага «Донбасу» в серії скоротилося до мінімуму - 3:2.

Рижани отримали перевагу в першій половині гри. Наприкінці першого періоду, на 18-й хвилині, Гінтс Мейя відкрив рахунок, а в середині другої 20-хвилинки, на 28-й хвилині, Лаурис Дарзиньш подвоїв перевагу «Динамо» - 0:2. Правда, в самій кінцівці періоду, на 39-й хвилині фінський легіонер «Донбасу» Туомас Кіскінен скоротив розрив у рахунку до 1:2.

У третьому періоді «Донбас» мав перевагу, багато атакував, але створивши два по-справжньому гольових моменти, реалізувати не зумів жодного.

Таким чином, українська команда, як і раніше веде в серії, але вкрай ускладнила собі завдання виходу в чвертьфінал. 6-я гра серії пройде 15 березня в Ризі, а якщо «Динамо» зможе виграти і зрівняти загальний рахунок, тоді командам доведеться провести сьомий вирішальний матч серії до 4-х перемог, який відбудеться 17 березня в Донецьку.