Президент ФФУ: Виконком не розглядав питання про проведення позачергового Конгресу

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив президент ФФУ Анатолій Коньков на брифінгу по закінченні Виконкому.

Зокрема, на питання про проведення Конгресу, Коньков відповів: "Конгрес відбудеться за планом. Його не було на порядку денному. І з-за чого він повинен був підніматися?"

Говорячи про незалежний аудит, який повинна пройти організація, Коньков відзначив: "Та компанія, яка була на початку моєї роботи на посаді президента ФФУ, закінчила свою роботу. На минулому Конгресі ми обрали іншу кампанію, щоб провести аудит. Також ми звернемося до УЄФА, щоб надіслали людей, які допоможуть нам розібратися".

Коментуючи ситуацію із захопленням Будинку футболу, керівник ФФУ зауважив: "Всі матеріали передані в слідчі органи. Нехай вони проведуть розслідування".

Відповідаючи на питання про подальшу взаємодію всередині ФФУ, враховуючи конфлікти, що намітилися, Коньков відзначив: "Ми найближчим часом зберемо тих людей, які керують футболом, і вирішимо, в якому напрямку ми будемо рухатися".

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого в Будинок футболу увірвалися невідомі, що вимагали від президента ФФУ негайно написати заяву про відставку. Керівник федерації вступив в переговори з нападниками, після чого до місця подій прибули представники охоронної структури, що зуміли локалізувати конфлікт. Через кілька днів у відкритий конфлікт із президентом ФФУ вступив його перший заступник - віце-президент організації Анатолій Попов, який звинуватив Конькова в недбалому виконанні службових обов'язків. Також проти президента ФФУ вытупил і керівник Професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос, який зажадав провести аудит організації, а потім, можливо, і перевибори президента.