Президента "Баварії" засудили до трьох з половиною років в'язниці

Про це повідомляє Reuters.

Раніше він був звинувачений у приховуванні податків на загальну суму 27 млн. євро. Сам Хенесс визнав свою провину, сподіваючись, в обмін, на виправдувальний вирок.

Представники прокуратури вимагали посадити Хенесса у в'язницю на п'ять з половиною років, в той час як максимальне покарання за це порушення становить 10 років. Захисники звинуваченого і зовсім закликали обійтися без тюремного ув'язнення, враховуючи визнання Хенесса.

Мюнхенська "Баварія" є самим титулованим професійним футбольним клубом в Німеччині, на її рахунку 23 чемпіонські титули і 16 Кубків Німеччини, п'ять перемог у Лізі чемпіонів (Кубку європейських чемпіонів). «Баварія» є одним з трьох клубів, які виграли Лігу чемпіонів 3 рази поспіль. В кінці 2013 р. команда виграла клубний Кубок світу FIFA. Мюнхенський клуб є другим у світовому рейтингу на даний момент.