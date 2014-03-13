"Українські отамани" у чвертьфіналі WSB зійдуться зі збірною Росії

13:37, 13 березня 2014
Спорт
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У всесвітній серії боксу завершилися матчі групового етапу змагань, за підсумками якого були складені пари першої стадії плей-офф - 1/4 фіналу, де зійдуться "Українські отамани" і збірна Росії.

Украинские атаманы / otamans.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

"Українські отамани" зайняли друге місце в групі А, у той час як збірна Росії - третє в групі С.

У складі збірної Росії в цьому сезоні виступають три бронзові призери Олімпіади в Лондоні - Давид Айрапетян, Андрій Замковой і головна зірка команди, триразовий чемпіон Росії, чемпіон Європи, володар Кубка світу, дворазовий чемпіон світу, бронзовий призер Олімпійських Ігор у Лондоні Міша Алоян.

Матчі чвертьфіналу WSB відбудуться 28 березня та 4 квітня.

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