Президент київського "Динамо" готовий відмовитися від товариського матчу з московським "Спартаком"

Про це він заявив в інтерв'ю клубній прес-службі.

Коментуючи заяву групи вболівальників «Динамо», яка закликала клуб відмовитися від запланованої на липень поїздки в Москву, де динамівці повинні були зіграти в матчі відкриття нового стадіону московського «Спартака», Суркіс зазначив: "Домовленість про цей матч була досягнута ще кілька місяців тому, ми підписали документи, обидві сторони взяли на себе певні зобов'язання. Я розумію позицію вболівальників і готовий обговорити з ними це питання особисто. Сьогодні наша участь у такому матчі в Москві дійсно виглядає недоречним. Я готовий регулярно зустрічатися з уболівальниками і обговорювати з ними не тільки цей, а й інші питання".

Матч "Спартак" - "Динамо", яким буде офіційно відкрита нова арена ФК "Спартак" (Москва), запланований на 24 липня 2014 року.