Ольга Саладуха претендує на звання найкращої атлетки Європи в лютому
17:38, 12 березня 2014Спорт
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Українка Ольга Саладуха претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому за версією Європейської асоціації легкої атлетики.
Ольга Саладуха / Reuters
Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.
У лютому Саладуха виграла міжнародні змагання у Франції з потрійного стрибка (14,60 м). Також вона перемогла на чемпіонаті України в Сумах, повторивши найкращий результат сезону в світі – 14,65 м.
Проголосувати за Ольгу Саладуху можна на офіційній сторінці ЄАА у Facebook до 21 березня.
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