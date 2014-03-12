Ольга Саладуха претендує на звання найкращої атлетки Європи в лютому

17:38, 12 березня 2014
Спорт
0

Українка Ольга Саладуха претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи в лютому за версією Європейської асоціації легкої атлетики.

Ольга Саладуха / Reuters

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

У лютому Саладуха виграла міжнародні змагання у Франції з потрійного стрибка (14,60 м). Також вона перемогла на чемпіонаті України в Сумах, повторивши найкращий результат сезону в світі – 14,65 м.

Проголосувати за Ольгу Саладуху можна на офіційній сторінці ЄАА у Facebook до 21 березня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter