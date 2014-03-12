Американець Тафт стане спаринг-партнером Кличка при підготовці до бою з Леапаї

Американський супертяж Джошуа Тафт, який у минулому році допомагав українському боксеру Володимиру Кличку готуватися до бою з росіянином Олександром Повєткіним, отримав запрошення від Кличка-молодшого стати його спаринг-партнером і під час підготовки до бою з австралійцем Алексом Леапаї.

Про це повідомляє boxingnews. Таким чином, на даний момент відомі імена вже п'ятьох спаринг-партнерів Володимира Кличка - крім Тафта це британці Сем Секстон і Саймон Барклай, американець Нату Вісініа і представник Багамських Островів Шерман Вільямс. Як повідомляв УНІАН, титульний бій Кличко - Леапаї відбудеться 26 квітня в Німеччині.

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