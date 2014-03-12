Львівські "Карпати" можуть знятися з чемпіонату футбольної Прем’єр-ліги

Про це УНІАН повідомили в інформаційному центрі ФК "Карпати".

Зкрема, у повідомленні йдеться: "У тому разі, якщо у термін до 18:00 13-го березня 2014 року Прем’єр-ліга не здійснить абсолютно законну реєстрацію нових футболістів та лікаря ФК "Карпати", з якими нашим клубом укладено контракти, що зареєстровані Прем’єр-лігою, ФК "Карпати" залишає за собою право розглянути питання доцільності участі у чемпіонаті України".

Напередодні львівський клуб звернувся з відкритим листом до керівництва ФФУ та ПЛ, де назвав дії Прем’єр-ліги незаконними. Зокрема, адміністрація ОПФКУ «Прем’єр-ліга» відмовила клубові у передачі необхідної інформації до Федерації футболу України для виготовлення ряду футболістів «Паспортів футболіста» попри те, що уся необхідна для цього документація була вчасно та у повному обсязі надана до ОПФКУ «Прем’єр-ліга». Серед них – як декілька футболістів, з якими наш клуб підписав трудові контракти впродовж останніх місяців (громадянин Білорусі Леонід Ковель, громадяни України Артур Новотрясов, Ярослав Волошин та Ілля Михайловський), а також ціла група вихованців системи власного шкільництва (вихованці СДЮШОР «Карпати» Назар Вербний, Святослав Гірний, Віталій Данилів, Василь Кравець, Роман Лебедь, Остап Сас, Дмитро Саутін, Олег Стефанишин, Олег Стецьків, Іван Федина, Мар’ян Швед; вихованці Академії футболу «Карпати» Володимир Сениця, Олександр Олійник, Дмитро Присяжнюк), з якими ФК «Карпати» уклав або трудові контракти, або Договори на спортивну підготовку, і які вже раніше були зареєстровані. Також ОПФКУ «Прем’єр-ліга» відмовилась видати картку учасника змагань лікареві молодіжного складу команди «Карпати» Оресту Байку. Відмова була пояснена несплатою ФК «Карпати» заявкових внесків до ОПФКУ «Прем’єр-ліга».

Разом з тим, у клубі наголошують, що ФК «Карпати» неодноразово заявляв і цим ще раз підтверджує, що клуб визнає та не відмовляється здійснити усі необхідні оплати, і готовий здійснити їх одразу після здійснення незалежного аудиту фінансової діяльності ОПФКУ «Прем’єр-ліга». Згоду на проведення такого аудиту Президент ОПФКУ «Прем’єр-ліга» Данілов В.Б. дав у присутності усіх власників провідних українських клубів на зустрічі ще на початку листопада 2013-го року, але так і не дотримав свого слова, не допустивши до аудиту навіть фахівців, послуги яких був готовий оплатити львівський клуб.

У клубній заяві наголошується, що такими діями адміністрація ОПФКУ «Прем’єр-ліга» у першу чергу порушила не просто інтереси самих футболістів, а й один з базових принципів, на задоволення яких постійно звертають увагу ФІФА та УЄФА, а саме – право на працю згідно укладених ними контрактів, і, що особливо важливо, права ряду гравців на отримання ними збільшених розмірів заробітної плати чи додаткових виплат, котрі договірно обумовлені саме участю у офіційних матчах за команди клубу «Карпати».