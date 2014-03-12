Домашній матч чвертьфіналу Єврокубка "Будівельник" проведе в Каунасі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі столичного клубу.

У повідомленні зазначається: "Баскетбольний офіс Євроліги сповістив «Будівельник» про те, що через небезпечну ситуацію в Україні команда знову не зможе прийняти свого єврокубкового суперника в Києві. Саме тому, як і в минулий раз, клуб зупинив свій вибір на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі, керівництво якої знову люб'язно запропонувало нам свою допомогу в цій непростій ситуації".

Кияни вже провели у Каунасі один домашній матч в рамках 1/8 фіналу Єврокубка проти французького "Нантерра", який виграли. Потім команда перемогла і в матчі у Франції, вийшовши до чвертьфіналу другого за значущістю клубного турніру Європи.

Як повідомляв УНІАН, на стадії 1/4 фіналу Єврокубка «будівельники» зіграють проти переможця пари «Летувос Рітас» (Вільнюс, Литва) - «Црвена Звезда» (Сербія, Белград). Другий матч у цій парі відбудеться 12 березня ввечері. Цікаво, що клуб з Вільнюса є найпринциповішим суперником каунаського "Жальгіріса" в литовському баскетболі. І, у разі виходу в чвертьфінал "Летувос Рітас", українська команда гарантовано отримає велику підтримку фанів "Жальгіріса" в "домашній" грі.