Українські лижники здобули три медалі в спринті Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, всього було розіграно 6 комплектів нагород у різних дисциплінах на дистанції 1 км.

В першому ж фіналі - чоловічому спринті серед сидячих спортсменів - третє місце виборов Максим Яровий. Українець змагався на дистанції одразу з трьома росіянами, в той час як два спортсмени з США по ходу гонки сильно відстали. У підсумку, Яровий зумів випередити Ірека Заріпова, прийшовши на фініш на 0,7 секунди раніше суперника. Переможцем у цьому виді програми став Роман Пєтушков, друге місце посів Григорій Муригін.

Другу медаль Україна завоювала у жіночих змаганнях в категорії "стоячи". Юлія Батенкова відстала на 4,5 секунди від росіянки Анни Міленіної, прийшовши на фініш другою. Третє місце на рахунку ще однієї росіянки Олени Кауфман, що відстала від українки на 0,3 секунди. У свою чергу, українка Олександра Кононова у боротьбу за нагороди втрутитися не зуміла, зайнявши 5-е місце з відставанням від переможниці в 20,2 секунди.

Третя нагорода була завойована в останньому виді програми - жіночому спринті для спортсменів з порушенням зору. Тут, третьою перетнула фінішну межу Оксана Шишкова. Вона на 13,1 секунди відстала від переможниці Міхаліни Лисової з Росії. Друге місце на рахунку ще однієї росіянки Олени Ремізової. Разом з тим, Шишкова на 7,5 секунди випередила ще одну росіянку Юлію Будалєєву.

Таким чином, за підсумками п'яти змагальних днів Паралімпіади, на рахунку збірної України 14 нагород - 3 золота, 4 срібла і 7 бронз.