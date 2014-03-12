«Будівельник» вийшов у чвертьфінал Кубка Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни виграли з перевагою в 5 очок матч, в той час як у першій грі перемогли з перевагою «+4».

Кияни, після першої гри, проведеної на нейтральному майданчику в литовському Каунасі, у матчі-відповіді могли навіть програти, але не більше, ніж з різницею в 3 очки. Тим не менш, вже в першій чверті команда добилася 10-очкової переваги - 22:12. Надалі, підопічні Айнарса Багатскіса впевнено зберегли свою перевагу - 17:18, 18:14 19:27 - 76:71 за підсумками матчу.

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став американський легіонер ДеХуан Саммерс, який набрав 18 очок.

Таким чином, столичний клуб увійшов до вісімки найсильніших команд другого за значимістю європейського турніру.

В ¼ фіналу «будівельники» зіграють з переможцем пари «Летувос Рітас» (Литва, Вільнюс) - «Црвена Звезда» (Сербія, Белград). Матч-відповідь у цій парі відбудеться в середу, 12 лютого. У першій грі серби на своєму майданчику виграли з рахунком 88:82.