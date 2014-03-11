«Донбас» виграв четвертий матч серії плей-офф КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був четвертий матч серії плей-офф до чотирьох перемог однієї з команд.

Гості відразу ж захопили перевагу в грі, відкривши рахунок на 4-й хвилині. Донеччани провели швидку атаку правим флангом, де Туомас Кііскінен вивіреним пасом вивів Теему Лайне один на один з воротарем "Динамо" і нападник "Донбасу" переграв опонента - 1:0. У кінцівці другого періоду, на 39-й хвилині, Максим Якуценя збільшив перевагу гостей - 0:2. У третьому періоді, на 47-й хвилині, Семен Варламов довів рахунок до великого - 3:0, потім Даріус Мейя скоротив розрив у рахунку до 1:3, але за 6 секунд до фінальної сирени Туомас Кііскінен встановив остаточний рахунок матчу - 4:1.

Таким чином, рахунок у серії став 3:1 на користь «Донбасу». Напередодні, після двох домашніх перемог, донеччани програли першу гру у Ризі з рахунком 4:7.

Тепер команди переїжджають в Донецьк, де 13 березня проведуть 5-ю гру серії. У разі перемоги «Донбасу» команда вийде в ¼ фіналу плей-офф Кубка Гагаріна.