Михайличенко представив свою «фантастичну четвірку»

Сьогодні на прес-конференції в Будинку футболу головний тренер національної збірної України з футболу Олексій Михайличенко представив свій тренерський штаб.

Як передає кореспондент УНІАН, Олексій Михайличенко особисто представив і прокоментував кожного тренера.

До тренерського штабу увійшли: Геннадій Литовченко , який за словами головного тренера, довго працював з ним в молодіжній збірній. «У нього прекрасна тренерська кваліфікація. Він також продовжуватиме працювати у футбольному клубі «Динамо Київ», - зазначив Михайличенко.

Вадим Євтушенко, тренерська кар’єра якого проходила в основному за кордоном у Швеції. І саме це, каже головний тренер, грає для збірної позитивну роль. «Тому що він свіжими очима подивиться на наш футбол. Він зможе дати реальну оцінку гравцям і це, можливо, зруйнує якісь стереотипи, які у нас склалися щодо тих чи інших виконавців».

Михайло Михайлов. Його основна робота з воротарями, але на даний момент Михайличенко його не обмежуватиме лише воротарськими проблемами, тому що екс-голкіпер Динамо "має широкий погляд на футбол і він матиме змогу розширити свої повноваження у збірній".

Володимир Веремеєв. Має великий досвід роботи не лише в клубі, але й у збірній. «Тому, - каже головний тренер, - у нашій команді він не тільки відповідатиме за сортування збірної, але буде повноправним тренером команди».

Голова Комітету національних збірних ФФУ Володимир Мунтян, за словами Михайличенка, спрямовуватиме, контролюватиме, виправлятиме усіх тренерів.

Олексій Михайличенко також висловив сподівання, що тренерський склад зможе плідно працювати.

«Ми давно один одного знаємо і окрім професіоналізму в нас є ще відповідальність, тому згуртованість тренерського складу матиме важливе значення для успішної роботи національної збірної» - сказав головний тренер.