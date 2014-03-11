Біатлоністка Шишкова принесла Україні десяту медаль Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій дисципліні брали участь всього 4 спортсменки - по 2 з України та Росії.

Як мінімум одна медаль за підсумками гонки збірної України була гарантована заздалегідь. Єдиною умовою було просто доїхати до фінішу. І цією медаллю стала бронзова нагорода.

До боротьби на рівних з росіянками українки виявилися неготові, ні по швидкості проходження траси, ні по влучності при стрільбі. На відміну від суперниць, які вчинили по 1-2 промаху, Шишкова і Ольга Прилицька зробили по 4 неточних постріли.

У підсумку, чемпіонкою Паралімпіади у цій дисципліні стала росіянка Міхаліна Лисова. Її співвітчизниця Юлія Будалєєва відстала на 27,4 секунди, Шишкова - на 4 хвилини 49,9 секунди.

Таким чином, тепер на рахунку збірної України 10 нагород - 2 золота, 3 срібла і 5 бронз.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.