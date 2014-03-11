Президент ФЛАУ розповів про апеляцію на результат забігу чемпіонату світу за участю Наталії Лупу

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу xsport.

Зокрема, Гоцул відзначив: "Є правило, яке передбачає покарання спортсмена, який штовхає іншого спортсмена і заважає йому таким чином змагатися чесно. Ми подавали, звичайно ж, апеляцію, тому що білоруська спортсменка, без сумнівів, в якійсь мірі штовхала Наталію".

Також президент ФЛАУ додав: "Як фахівці, як люди, які давно втягнуті в легку атлетику, ми розуміли, що в такій ситуації дуже невелика ймовірність, що апеляційне журі буде карати спортсменку. По-перше - це фінал, по-друге - була жорстка, але "майже у рамках правил" боротьба. Було малоймовірно, що зуміємо домогтися результату, але ми повинні були спробувати. Ми це зробили, але, на жаль, наша апеляція була відхилена. Проте ми виконали те, що повинні були".

У бігу на 800 метрів Наталка Лупу до останнього боролася за третє місце. На фінішній прямій українка вже вийшла на 3-е місце, коли її рукою відштовхнула білоруска Марина Арзамасова. Вона в підсумку і завоювала бронзу, а Лупу, збившись з ритму, фінішувала лише п'ятою.

Як повідомляв УНІАН, зимовий Чемпіонат світу з легкої атлетики пройшов у Сопоті (Польща) з 7 по 9 березня. Збірна України завоювала три нагороди - 1 срібло і 2 бронзи.