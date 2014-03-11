Біатлоністка Кононова принесла Україні дев'яту медаль Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми брали участь 13 спортсменок.

Кононова, як і її головні опонентки, 1 раз не влучила у стрільбі. По швидкості вона відстала від переможниці Олени Кауфман з Росії на 36,6 секунди. У свою чергу, українка на 24 секунди випередила ще одну росіянку Наталію Братюк, яка завоювала бронзову медаль.

Також в десятку найсильніших потрапили українки Людмила Ляшенко (4-е місце), Юлія Батенкова (5) та Ірина Буй (7).

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 9 нагород - 2 золота, 3 срібла та 4 бронзи.