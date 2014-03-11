Біатлоністка Кононова принесла Україні дев'яту медаль Паралімпіади
12:20, 11 березня 2014Спорт
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У Сочі завершилася жіноча біатлонна гонка на 10 км Паралімпіади в дисципліні "стоячи", де срібло завоювала українка Олександра Кононова.
Паралімпіада-2014 / sochi2014.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому виді програми брали участь 13 спортсменок.
Кононова, як і її головні опонентки, 1 раз не влучила у стрільбі. По швидкості вона відстала від переможниці Олени Кауфман з Росії на 36,6 секунди. У свою чергу, українка на 24 секунди випередила ще одну росіянку Наталію Братюк, яка завоювала бронзову медаль.
Також в десятку найсильніших потрапили українки Людмила Ляшенко (4-е місце), Юлія Батенкова (5) та Ірина Буй (7).
Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 9 нагород - 2 золота, 3 срібла та 4 бронзи.
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