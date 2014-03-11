Олександр Долгополов обіграв найкращого тенісиста світу на турнірі в Індіан-Уеллсі
Український тенісист Олександр Долгополов обіграв в матчі третього раунду турніру в американському Індіан-Уеллс першу ракетку світу іспанця Рафаеля Надаля.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
На даний момент Надаль є першим номером світового рейтингу, а також чинним чемпіоном турніру в Індіан-Уеллс, який він виграв у 2013-му році.
Долгополов зробив міні-сенсацію ще в першому сеті, який виграв з рахунком 6:3. У другій партії здавалося, що все встало на свої місця. Надаль заграв набагато впевненіше і виграв партію з таким же рахунком - 6:3. Але, у вирішальному третьому сеті, українець зміг зіграти на рівних з суперником до кінця партії, а в додатковому 13-му геймі обіграти суперника - 7:6.
Зазначимо, що турнір в Індіан-Уеллсі є одним з найпрестижніших у світі, поступаючись за значущістю тільки чотирьом змагань серії "Великого шолома". Призовий фонд американського турніру становить 5,2 мільйона доларів.
У четвертому раунді Долгополов зіграє з італійцем Фабіо Фоньїні.
Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллс проходить з 7 по 16 березня.