Юлія Батенкова виграла другу медаль Паралімпіади в Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у марафоні брали участь 12 спортсменок.

Батенкова протягом всієї дистанції лідирувала, але на останньому 3-кілометровому колі різко почала втрачати швидкість і, в підсумку, відстала від переможниці лише на 3,9 секунди - мінімальний розрив для марафонської гонки.

Чемпіонкою у цій дисципліні стала представниця Швеції Хелен Ріпа. Третє місце на рахунку Ганни Міленіної з Росії. Українка Олександра Кононова фінішувала на 6-му місці, Людмила Ляшенко - на 9-му, Катерина Павленко - на 11-му.

Для Батенковой це вже друга медаль на Іграх у Сочі. Раніше вона завоювала бронзову нагороду у біатлоні на дистианции 6 км.

Таким чином, після сьогоднішнього дня змагань на рахунку збірної України 7 нагород - 2 золота, 2 срібла і 3 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.