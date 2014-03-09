Андрій Проценко завоював бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі в цьому виді програми взяли участь 8 атлетів.

Проценко завершив виступи на позначці 2 метри 36 сантиметрів, подолавши планку на цій висоті з третьої спроби. На висоті, 2,38 він всі три спроби провалив.

Висоту 2,38 подолали росіянин Іван Ухов і Мутаз Барші з Катару. Кращим став Барші, який здійснив менше невдалих спроб протягом змагань. Ухов зайняв друге місце.

Таким чином, збірна України завоювала на чемпіонаті світу три нагороди - срібло і дві бронзи.