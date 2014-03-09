Андрій Проценко завоював бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики
19:14, 09 березня 2014Спорт
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У Сопоті (Польща) завершився зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, де в останній день змагань у стрибках у висоту третє місце посів українець Андрій Проценко.
Андрій Проценко / Reuters
Як повідомляє кореспондент УНІАН, у фіналі в цьому виді програми взяли участь 8 атлетів.
Проценко завершив виступи на позначці 2 метри 36 сантиметрів, подолавши планку на цій висоті з третьої спроби. На висоті, 2,38 він всі три спроби провалив.
Висоту 2,38 подолали росіянин Іван Ухов і Мутаз Барші з Катару. Кращим став Барші, який здійснив менше невдалих спроб протягом змагань. Ухов зайняв друге місце.
Таким чином, збірна України завоювала на чемпіонаті світу три нагороди - срібло і дві бронзи.
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