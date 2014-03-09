Людмила Павленко стала чемпіонкою Паралімпіади у лижному марафоні

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на старт лижного марафону вийшли 17 лижниць.

Павленко захопила перевагу вже після першої позначки 1,3 км. і надалі тільки нарощувала свою перевагу. Якщо основні конкурентки Павленко - американки і росіянки - чергували швидкі відрізки з повільними, то українка зуміла витримати високу швидкість впродовж всієї гонки.

У підсумку, результат Павленко склав 38 хвилин 54,3 секунди. Друге місце посіла американка Оксана Мастерс, відстала від переможниці на 21,7 секунди, третє - Світлана Коновалова з Росії, яка програла 55,5 секунди.

Також сьогодні відбувся чоловічий марафон на 15 км., де Максим Яровий посів 4-е місце, а Михайло Ткаченко - 10-е. Тут трійку призерів склали виключно представники Росії - Роман Пєтушков, Ірек Заріпов і Олександр Давидович.

Таким чином, після другого дня змагань Паралімпіади на рахунку збірної України 2 золоті нагороди, 1 срібна та 3 бронзові.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.