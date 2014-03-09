Людмила Павленко стала чемпіонкою Паралімпіади у лижному марафоні
У Сочі завершилася лижна гонка на 12 км. в рамках Паралімпіади, яка є самою довгою дистанцією в інваспорті серед сидячих спортсменів, де перемогу здобула представниця України Людмила Павленко.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, на старт лижного марафону вийшли 17 лижниць.
Павленко захопила перевагу вже після першої позначки 1,3 км. і надалі тільки нарощувала свою перевагу. Якщо основні конкурентки Павленко - американки і росіянки - чергували швидкі відрізки з повільними, то українка зуміла витримати високу швидкість впродовж всієї гонки.
У підсумку, результат Павленко склав 38 хвилин 54,3 секунди. Друге місце посіла американка Оксана Мастерс, відстала від переможниці на 21,7 секунди, третє - Світлана Коновалова з Росії, яка програла 55,5 секунди.
Також сьогодні відбувся чоловічий марафон на 15 км., де Максим Яровий посів 4-е місце, а Михайло Ткаченко - 10-е. Тут трійку призерів склали виключно представники Росії - Роман Пєтушков, Ірек Заріпов і Олександр Давидович.
Таким чином, після другого дня змагань Паралімпіади на рахунку збірної України 2 золоті нагороди, 1 срібна та 3 бронзові.
Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.