Ющенко збирається в Німеччину на матч Україна-Італія

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що особисто приїде до Німеччини підтримати національну збірну України з футболу у матчі зі збірною Італії.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.ЮЩЕНКО сказав під час телефонної розмови з головою Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ та головним тренером Національної збірної Олегом БЛОХІНИМ.

Глава держави поцікавився фізичним станом футболістів, умовами їхнього тренування та процесом підготовки команди до наступного матчу зі збірною Італії, що відбудеться 30 червня.

В.ЮЩЕНКО ще раз подякував гравцям і їхнім тренерам за достойну гру та перемоги на Чемпіонаті світу. На переконання В.ЮЩЕНКА, сам вихід до чвертьфіналу чемпіонату вже є великою перемогою нашої збірної.

Президент також не виключає, що особисто приїде підтримати нашу команду в наступному матчі.