«Донбас» виграв другий матч плей-офф КХЛ у ризького «Динамо»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цій серії команди грають до чотирьох перемог одного з колективів.

Другий матч не вийшов настільки результативним як гра напередодні, коли донеччани виграли з рахунком 5:2. Цей поєдинок вийшов напруженим, тим не менш, «Донбас» і тут зумів довести свою перевагу.

Відкрив рахунок точним кидком на 15-й хвилині фінський легіонер донеччан Теему Лайне. На початку другого періоду, на 23-й хвилині, Олег Пиганович подвоїв перевагу господарів майданчика. Але через 10 хвилин, на 33-й хвилині, Робертс Букартс знову звів перевагу української команди до мінімуму - 2:1. А наприкінці гри, коли рижани випустили замість воротаря зайвого польового гравця, Лайне зробив дубль, відправивши шайбу у порожні ворота - 3:1.

Таким чином, рахунок в серії став 2:0 на користь «Донбасу».

Тепер серія продовжиться в Ризі, де команди проведуть два матчі - 10 і 11 березня.