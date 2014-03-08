Збірна України йде на третьому місці в загальному заліку після першого дня Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у перший день було розіграно 12 комплектів нагород.

Змагання пройшли в гірськолижному спорті, де збірна України не бере участі, і в біатлоні.

У змаганнях "стріляючих лижників" українці вибороли 1 золоту, 1 срібну та 3 бронзові нагороди. Вище в таблиці знаходиться збірна Німеччини, у якої 2 золоті медалі, але немає ні однієї срібної і бронзової нагород. Лідером у командному заліку і за кількістю золота, і за загальною кількістю нагород є збірна Росії - 4 золоті, 6 срібних і 2 бронзові - 12 медалей.

Усього в перший день змагань нагороди Паралімпіади завоювали представники 12 національних збірних команд.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.