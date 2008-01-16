Сьомін: матом лаюся, це мій мінус

Знаменитий наставник, який недавно очолив київське «Динамо», відповів на запитання читачів « Комсомолки

Про улюблені алкогольні напої тренер відгукнувся так: “Я не п`ю. На свята можу вина, шампанського випити, як усі нормальні люди”.

Що ж до підопічних...тренер вважає, що це питання внутрішньої самодисципліни: “Я думаю, що вони теж п`ють легке вино, трохи шампанського, можливо, пиво. Я вважаю, що якщо в міру, то все нормально і для організму, і для режиму”.

А той, хто захоплюється, закінчує швидко, відзначив Сьомін.

Тренер зізнався, що є прихильником командної дисципліни, яка повинна бути і зовні, і під час тренувальної роботи.

“Матом лаюся. Це мій мінус. Я стараюся цього не робити, але бувають всякі ситуації. Потім я про це жалкую”, - сказав Сьомін.

Київ справив на тренера приємне враження: “...красиве місто, дуже чисте, сучасне, на вулицях люди посміхаються. У Москві більше людей, машин, пробок. Я вже адаптувався, почуваюся тут дуже затишно. Прекрасна кухня, база - вище будь-якої похвали, прекрасні поля".