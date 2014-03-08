Біатлоніст Лук'яненко приніс Україні перше золото Паралімпіади

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця медаль стала п'ятою для збірної України у Сочі.

Лук'яненко жодного разу не промахнувся на вогневих рубежах, подолавши дистанцію за 20 хвилин 18,8 секунди. Друге місце посів росіянин Микола Полухін - 11 секунд відставання, третє - Василь Шапцибой з Білорусі.

Ще один українець Юрій Уткін зайняв 4-е місце, Антон Ковалевський - 6-е, Ярослав Решетинський - 11-е, Дмитро Шульга - 13-е.

Таким чином, збірна України у перший день Паралімпіади завоювала 5 нагород - 1 золото, 1 срібло та 3 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралимпийсие ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.