Оксана Шишкова виборола медаль Паралімпіади в біатлоні
11:48, 08 березня 2014Спорт
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У Сочі завершилася біатлонна гонка Паралімпіади на 6 км серед спортсменок з вадами зору, де бронзову нагороду завоювала українка Оксана Шишкова.
Паралімпійські ігри / sochi2014.com
Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця нагорода стала четвертою для української команди в перший день змагань.
Шишкова жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, подолавши дистанцію за 20 хвилин 49,0 секунди. У підсумку, українка відстала від переможниці на 45,8 секунди. Чемпіонкою Ігор у цій дисципліні стала Міхаліна Лисова з Росії, друге місце на рахунку її співвітчизниці Юлії Будалеєвої.
Ще одна українка Ольга Прилицька впала на початку дистанції і завершити гонку не зуміла.
Таким чином, на рахунку збірної України тепер 1 срібло і 3 бронзи.
Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.
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