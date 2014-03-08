Оксана Шишкова виборола медаль Паралімпіади в біатлоні

Як повідомляє кореспондент УНІАН, ця нагорода стала четвертою для української команди в перший день змагань.

Шишкова жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, подолавши дистанцію за 20 хвилин 49,0 секунди. У підсумку, українка відстала від переможниці на 45,8 секунди. Чемпіонкою Ігор у цій дисципліні стала Міхаліна Лисова з Росії, друге місце на рахунку її співвітчизниці Юлії Будалеєвої.

Ще одна українка Ольга Прилицька впала на початку дистанції і завершити гонку не зуміла.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 1 срібло і 3 бронзи.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.