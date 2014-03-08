Юлія Батенкова принесла третю медаль Україні на Паралімпіаді

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Батенкова стала кращою з чотирьох українок, які брали участь у цій гонці.

Батенкова допустила один промах на першому вогневому рубежі, відставши від переможниці на 50,5 секунди. Перше місце посіла росіянка Олена Кауфман, друге - її співвітчизниця Ганна Міленіна.

Українка Олександра Кононова зайняла 5-е місце, Людмила Ліашенко - 7-е, Ірина Буй - 11-е.

У цій же дисципліні у чоловіків на дистанції 7,5 км кращий з українців Григорій Вовчинський фінішував 8-м. Ігор Рептюх в підсумковій таблиці опинився на 11-му місці, Віталій Ситник - на 15-му, а Владислав Майстренко - на 16-му.

Перемогу в цій гонці здобув росіянин Владислав Лєкомцев, друге місце у Марка Арендса з Канади, третє - у Азата Карачуріна з Росії.

Таким чином, на рахунку збірної України вже три медалі - одне срібло та дві бронзи.

Зимові Паралімпійські ігри проходять в Сочі з 7 по 16 березня.