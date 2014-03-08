Українські паралімпійці завоювали дві нагороди в Сочі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, до цього моменту вже завершилися 2 гонки з 6, заплановані у програмі сьогоднішнього дня.

У жіночій гонці на 6 км. сидячи Олена Юрковська відмінно впоралася зі стрільбою не допустивши жодного промаху. Спортсменка посіла третє місце, відставши на 27,2 секунди від переможниці Андреї Ескау з Німеччини. Друге місце здобула Світлана Коновалова з Росії.

У чоловічій гонці на 7,5 км. сидячи українець Максим Яровий також відстріляв ідеально. В результаті, він посів друге місце, відставши на 8,2 секунди від Романа Пєтушкова з Росії. Третє місце на рахунку Козо Кубо з Японії.

Таким чином, на даний момент на рахунку збірної України 1 срібло та 1 бронза.

Пізніше сьогодні відбудуться ьбіатлонні змагання у чоловіків і жінок стоячи, а також - серед спортсменів з порушенням зору.

Паралімпійські зимові Ігри в Сочі проходять з 7 по 16 березня.