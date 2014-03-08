Україна бойкотувала відкриття Паралімпійських ігор

Захід проходив 7 березня на сочинському стадіоні "Фішт".

Паралімпійська збірна України влаштувала протест на відкриття Паралімпійських ігор в Сочі. Замість повної команди з прапором вийшов тільки один чоловік-спортсмен Михайло Ткаченко, біатлоніст і лижник.

Інша частина команди просто не вийшла. Тим самим Збірна України показала, що протестує проти дій Росії в бік України.

"Команда ризикує отримати дискваліфікацію, але все таки вона одноголосно підтримала протест і не вийшла з прапором",-говорить Булатов.

"Коли Ткаченко ніс прапор, стадіон сканував "Україна, Україна". Всі аплодували, але Україна не зупинила свій бойкот",- повідомляє Єгор Максимов, продюсер телеканалу "Дощ".

Збірну України представлятимуть 23 спортсмени у всіх видах спорту. Найбільше представництво має збірна США, яка делегувала в Сочі 80 осіб.

За матеріалами: РИА Новости, eer.ru