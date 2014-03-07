Аліна Федорова стала бронзовим призером чемпіонату світу з легкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка протягом усіх змагань йшла в п'ятірці кращих - на 4-5 місцях, а перед заключним видом, бігом на 800 метрів, перемістилася на друге місце. У забігу Федорова посіла лише 7-е місце, випередивши лише співвітчизницю Ганну Мельниченко. Тим не менш, цей результат дозволив їй залишитися у трійці призерів.

Федорова набрала 4724 очки і посіла підсумкове третє місце. Чемпіонкою світу у цьому виді програми стала Надін Броерсен з Голландії, друге місце на рахунку Бріан Ітон з Канади.

Ганна Мельниченко, з підсумковим результатом 4587 очок, посіла 7-е місце.

Чемпіонат світу в Сопоті триватиме до 9 березня.