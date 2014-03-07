Аліна Федорова стала бронзовим призером чемпіонату світу з легкої атлетики
21:40, 07 березня 2014Спорт
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У Сопоті (Польща) стартував зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях, в перший же день якого - в жіночому п'ятиборстві - бронзову нагороду завоювала українка Аліна Федорова.
Аліна Федорова / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка протягом усіх змагань йшла в п'ятірці кращих - на 4-5 місцях, а перед заключним видом, бігом на 800 метрів, перемістилася на друге місце. У забігу Федорова посіла лише 7-е місце, випередивши лише співвітчизницю Ганну Мельниченко. Тим не менш, цей результат дозволив їй залишитися у трійці призерів.
Федорова набрала 4724 очки і посіла підсумкове третє місце. Чемпіонкою світу у цьому виді програми стала Надін Броерсен з Голландії, друге місце на рахунку Бріан Ітон з Канади.
Ганна Мельниченко, з підсумковим результатом 4587 очок, посіла 7-е місце.
Чемпіонат світу в Сопоті триватиме до 9 березня.
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