«Донбас» виграв перший матч плей-офф КХЛ у ризького «Динамо»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на цій стадії змагань команди змагаються до чотирьох перемог однієї зі сторін.

У цій грі латвійська команда мала перевагу лише в першому періоді. На 14-й хвилині «Динамо» відкрило рахунок завдяки влучному кидку Гінтса Мейї - 0:1.

Надалі господарі перехопили перевагу. На 33-й хвилині фінський легіонер донеччан Петтері Віртанен зрівняв рахунок. А на 36-й - американець Клей Уілссон вивів «Донбас» вперед, 2:1. А на самому початку третього періоду, на 42-й хвилині, ще один фін Теему Лайне збільшив перевагу «Донбасу» до двох голів - 3:1.

Бурхливою виявилася кінцівка цього матчу. Протягом однієї 57-ї хвилини гри Євген Дадонов спочатку довів рахунок до розгромного - 4:1, а потім Лауріс Дарзіньш скоротив перевагу донеччан до 4:2. А на останній хвилині, за 5 секунд до кінця гри, Теему Лайне встановив остаточний рахунок - 5:2.

Таким чином, «Донбас» повів у серії до чотирьох перемог - 1:0. Другий матч серії відбудеться 8 березня в Донецьку, після чого команди проведуть дві гри в Ризі - 10 і 11 березня.