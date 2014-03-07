«Будівельник» виграв матч Суперліги у «Говерли»

Як повідомляє кореспондент УНІАН, кияни виграли три з чотирьох чвертей матчу.

Столичний клуб, який повернувся з Каунаса, де був змушений проводити за рішенням ULEB домашній матч проти французького «Нантерра» в рамках Кубка Європи, не виглядав надто втомленим і вже в першій чверті позначив свою перевагу - 23:18. Надалі «будівельники» лише збільшували свою перевагу - 26:14, 22:22 і 26:20.

Кращим гравцем у складі переможців став американський легіонер ДеХуан Саммерс, який набрав 25 очок.

Таким чином, на даний момент кияни знаходяться на 3-му місці в таблиці. Показники перемог і поразок складають 14/6. Лідирує «Хімік» (Южний) - 16/2, другим йде «Донецьк» - 15/4.