"Динамо" і "Шахтар" зіграють 16 квітня

Про це повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

Організатори змагань вирішили не змінювати дати всіх турів. 14-16 березня, як і планувалося, відбутися гри 21-го туру, 21-23 березня - 22-го туру і т.д. А матчі пропущених з міркувань безпеки 19 і 20 турів перенесли на резервні дні. Ігри 20-го туру також відбудуться посеред тижня - в середу, 23 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого було прийнято рішення про перенесення старту чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги через надзвичайні події в країні. Всього були перенесені матчі двох турів чемпіонату. Напередодні, 6 березня, на спільному засіданні керівників ФФУ, Прем'єр-ліги, з участю представників клубів, МВС і СБУ було вирішено відновити турнір, починаючи з 15 березня.