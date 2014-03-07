Стаховський і Світоліна виграли матчі першого кола тенісного турніру в Індіан-Уеллсі

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Стаховський у першому матчі зустрічався з Лукашем Кубатом з Польщі. Гра проходила у впертій і приблизно рівній боротьбі, де українець досяг в обох сетах мінімальної переваги у два очки - 6:4, 7:5.

У наступному колі суперником Стаховського стане француз Гаель Монфіс, посіяний організаторами змагань під 23-м номером.

Також у чоловічому турнірі бере участь українець Олександр Долгополов. Він був звільнений від матчів першого кола, так як посіяний під 28-м номером. У другій стадії змагань його суперником буде американець Тім Смичек.

Світоліна зустрічалася з Монікою Пуіг з Пуерто-Ріко і виграла з рахунком - 6:4, 7:5.

У наступному колі українка зустрінеться з посіяною під 11-м номером Аною Іванович з Сербії.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 7 по 16 березня.