Стаховський і Світоліна виграли матчі першого кола тенісного турніру в Індіан-Уеллсі
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Еліна Світоліна виграли матчі першого кола престижного тенісного турніру BNP Paribas Open, який проходить в американському Індіан-Уеллсі.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Стаховський у першому матчі зустрічався з Лукашем Кубатом з Польщі. Гра проходила у впертій і приблизно рівній боротьбі, де українець досяг в обох сетах мінімальної переваги у два очки - 6:4, 7:5.
У наступному колі суперником Стаховського стане француз Гаель Монфіс, посіяний організаторами змагань під 23-м номером.
Також у чоловічому турнірі бере участь українець Олександр Долгополов. Він був звільнений від матчів першого кола, так як посіяний під 28-м номером. У другій стадії змагань його суперником буде американець Тім Смичек.
Світоліна зустрічалася з Монікою Пуіг з Пуерто-Ріко і виграла з рахунком - 6:4, 7:5.
У наступному колі українка зустрінеться з посіяною під 11-м номером Аною Іванович з Сербії.
Як повідомляв УНІАН, турнір в Індіан-Уеллсі проходить з 7 по 16 березня.