УЕФА і ФІФА готові до ”історичного рішення”

ФІФА, УЕФА і ряд провідних європейських клубів оголосили про підписання протоколу про наміри, який, на їх думку, "відкриє новий розділ у відносинах спортивних адміністрацій і клубів".

Спортивна філософія "Ця подія повністю відповідає спортивній і політичній філософії президента ФІФА Йозефа Блаттера і президента УЕФА Мішеля Платіні, які прагнуть залучити всі зацікавлені сторони до процесу ухвалення рішень у футболі і знайти вирішення основних проблем силами самого футбольного співтовариства. Європейські клуби підтримують цю філософію", - мйдеться в заяві, яка оприлюднена у вівторок.

Розпуск G-14

На історичній зустрічі в штаб-квартирі ФІФА в Цюріху учасники досягли домовленості про те, як врегулювати свої подальші відносини. Передбачається, що Форум європейських клубів в майбутньому перетвориться на Асоціацію європейських клубів (АЕК). Крім того, клуби підпишуть меморандум про взаєморозуміння з УЕФА, який, зокрема, передбачає розпуск групи G-14 і відкликання її позовів із судів.

Фінансова компенсація Натомість, ФІФА і УЕФА також візьмуть на себе ряд зобов`язань, включаючи фінансову компенсацію за участь гравців у чемпіонатах світу і Європи. Це рішення ще має бути затверджене відповідними органами ФІФА і УЕФА.

"Частина піраміди" Блаттер заявив, що зустріч в Цюріху стане поворотним моментом в історії сучасного футболу. "Сьогодні відбулося щось справді особливе. Клуби, які є первинними осередками нашого виду спорту і фундаментом його розвитку, нарешті стануть частиною його організаційної піраміди. Ми досягли цього позитивного висновку, прийнявши до уваги справедливе прагнення клубів здобути доступ до процесу ухвалення рішень в міжнародному футболі", - заявив президент ФІФА.

"Логічний крок" Позитивний настрій Блаттера підтримав і президент УЕФА Мішель Платіні. "Вимоги клубів бути почуті і залучені в процес, у тому числі й фінансово, добре обгрунтовані. Протокол про наміри, підписаний сьогодні, - не політичний, а логічний крок", - сказав француз.

Комплімент Платіні

Президент "Барселони" Жоан Лапорта, кажучи від імені європейських клубів, також висловив своє задоволення підсумками зустрічі. "Дружба і впевненість - ось фундамент нашого виду спорту. Я хотів би зробити комплімент президентові УЕФА за те, що він здійснив ті зміни, які обіцяв зробити, починаючи роботу на своїй посаді. Це перемога для всіх", - сказав Лапорта.

Нова організація

На Форумі європейських клубів 21 січня УЕФА запропонує створити нову організацію, яка представлятиме інтереси клубів на європейському рівні. Ця організація, яка називатиметься Асоціацією європейських клубів, об`єднає більше 100 представників всіх 53 національних асоціацій УЕФА. Асоціація буде незалежною від УЕФА, проте буде визнана європейським футбольним союзом відповідно до зазначеного вище меморандуму про взаєморозуміння.

football.ua за матеріалами УЕФА