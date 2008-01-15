Челсі купує ще одного гравця

Англійський футбольний клуб "Челсі" домовився про купівлю захисника московського "Локомотива" та збірної Сербії Браніслава Івановича. Йому залишилося пройти медичне обстеження і погодити умови особистого контракту. Яку суму одержить "Локомотив" за одного із своїх лідерів, не повідомляється, передає Reuters.

Інформація про перехід Івановича, якому 22 лютого виповниться 24 роки, вже одержала підтвердження на офіційному сайті "Челсі".

Іванович починав кар`єру в сербському клубі "Срем", в 2003-2005 рр. виступав за бєлградський ОФК. Перед початком чемпіонату Росії 2006 року правий захисник перейшов до "Локомотива" і відіграв за московський клуб два сезони, уточнює Лента.ру.

Нагадаємо, що 12 січня свій перший матч за "Челсі" зіграв перекуплений приблизно за 15 млн. фунтів у Болтона 28-річний француз, нападаючий Ніколя Анелька.