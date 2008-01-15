Челсі купує ще одного гравця
23:23, 15 січня 2008Спорт
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Аврам Грант подбав про захисну лінію
|Аврам Грант
Інформація про перехід Івановича, якому 22 лютого виповниться 24 роки, вже одержала підтвердження на офіційному сайті "Челсі".
Іванович починав кар`єру в сербському клубі "Срем", в 2003-2005 рр. виступав за бєлградський ОФК. Перед початком чемпіонату Росії 2006 року правий захисник перейшов до "Локомотива" і відіграв за московський клуб два сезони, уточнює Лента.ру.
Нагадаємо, що 12 січня свій перший матч за "Челсі" зіграв перекуплений приблизно за 15 млн. фунтів у Болтона 28-річний француз, нападаючий Ніколя Анелька.
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