Українські біатлоністки не потрапили в десятку найсильніших у спринтерській гонці на етапі Кубка світу
В Поклюці (Словенія) завершилася жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону, в якій жодній з українських спортсменок не вдалося потрапити в 10-ку найсильніших.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
Краща з українок Віта Семеренко зайняла 12-е місце. Спортсменка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, але по швидкості поступалася оппоненткам, відставши від переможниці на 55,9 секунди.
29-ю фінішувала Марія Панфілова, 31-ю - Юлія Джима, 46-ю - Валентина Семеренко, 51-ю - Наталя Бурдига та 74-ю - Ольга Абрамова.
Перемогу в цій гонці здобула Катаріна Іннерхофер з Австрії, другою фінішувала росіянка Дар'я Віролайнен, третьою - Надія Скардіно з Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у чоловічій гонці кращий з українців Дмитро Підручний завоював 21-е місце.
8-9 березня у рамках змагань в Поклюці відбудуться чоловічі та жіночі гонки переслідування і мас-старт.