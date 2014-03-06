Українські біатлоністки не потрапили в десятку найсильніших у спринтерській гонці на етапі Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

Краща з українок Віта Семеренко зайняла 12-е місце. Спортсменка жодного разу не промахнулася на вогневих рубежах, але по швидкості поступалася оппоненткам, відставши від переможниці на 55,9 секунди.

29-ю фінішувала Марія Панфілова, 31-ю - Юлія Джима, 46-ю - Валентина Семеренко, 51-ю - Наталя Бурдига та 74-ю - Ольга Абрамова.

Перемогу в цій гонці здобула Катаріна Іннерхофер з Австрії, другою фінішувала росіянка Дар'я Віролайнен, третьою - Надія Скардіно з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у чоловічій гонці кращий з українців Дмитро Підручний завоював 21-е місце.

8-9 березня у рамках змагань в Поклюці відбудуться чоловічі та жіночі гонки переслідування і мас-старт.