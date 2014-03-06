Гравець "Будівельника" визнаний MVP тижня в Кубку Європи

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У матчі з французьким "Нантерром" литовський центровий київського клубу набрав 28 очок (двоочкові - 8/11, триочкові - 2/3, штрафні - 6/7), зробив 9 підборів (2 в атаці), 2 передачі, 3 блок-шоти та скоїв 2 втрати.

До трійки найкращих також увійшли американський захисник російського УНІКСа Ендрю Гауделюк і центровий сербської "Црвени Звезди" Бобан Мар'янович.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 1/8 фіналу "Будівельник" обіграв "Нантерр" з рахунком 86:82. Гра проходила в литовському Каунасі, так як організатори змагань заборонили киянам проводити матч на своєму майданчику з міркувань безпеки.