”Шахтар” продав Лукареллі дешевше, ніж купував
21:28, 15 січня 2008Спорт
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Ризики бізнесу
Донецький "Шахтар" домовився з італійською "Пармою" про продаж форварда збірної Італії Крістіано Лукареллі. Сума угоди - 5,7 мільйона євро, повідомляє офіційний сайт "Шахтара". Лукареллі перейшов до українського клубу влітку 2007 року з "Ліворно", причому тоді "Шахтар" заплатив за нападаючого вісім мільйонів євро.
32-річний Лукареллі був першим італійським легіонером в чемпіонаті України.
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