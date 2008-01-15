”Шахтар” продав Лукареллі дешевше, ніж купував

Донецький "Шахтар" домовився з італійською "Пармою" про продаж форварда збірної Італії Крістіано Лукареллі. Сума угоди - 5,7 мільйона євро, повідомляє офіційний сайт "Шахтара". Лукареллі перейшов до українського клубу влітку 2007 року з "Ліворно", причому тоді "Шахтар" заплатив за нападаючого вісім мільйонів євро.

32-річний Лукареллі був першим італійським легіонером в чемпіонаті України.