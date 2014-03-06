Професійна футбольна ліга України ініціює перевірку діяльності президента ФФУ Конькова
Професійна футбольна ліга України на своєму засіданні прийняла рішення ініціювати перевірку фінансової діяльності президента Федерації футболу України Анатолія Конькова.
Про це йдеться у переданому агентству УНІАН релізі прес-служби ПФЛ.
У прес-релізі наголошується: "В ході засідання, яке відбулося 6 березня, члени центральної ради вирішили за доцільне обговорити питання відсутності конструктивної співпраці ФФУ з ПФЛ та її клубами, можливих порушень президентом ФФУ Коньковим в частині управління фінансами ФФУ, а також публічну заяву президента ФФУ про неучасть національної збірної команди України у матчі зі збірною США".
Також у повідомленні йдеться, що "під час дискусії учасники засідання ухвалили відкрити клопотання перед Виконкомом ФФУ про проведення детальної перевірки та службового розслідування відносно опублікованих у ЗМІ компрометуючих документів про порушення Коньковим принципів управління фінансами ФФУ, для чого необхідно негайно утворити робочу групу з представників колективних членів та Адміністрації ФФУ за обов'язкової участі в її роботі представників ПФЛ з подальшим наданням зроблених висновків Виконкому ФФУ для прийняття відповідного рішення".
У разі підтвердження фактів порушень фінансової дисципліни ФФУ члени центральної ради залишають за собою право звернутися до Виконкому з ініціативою скликати надзвичайний позачерговий Конгрес ФФУ і розглянути питання про переобрання президента Федерації футболу.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 березня Коньков повідомив про те, що збірна України не буде приймати участі в товариському матчі з командою США, мотивуючи це складною політичною ситуацією в Україні, при якій футбольні матчі є недоречними. Проте вже 5 березня Коньков спростував власну заяву, пояснивши це тим, що в розмові з міністром молоді та спорту Дмитром Булатовим він досяг принципової домовленості, що матч повинен відбутися за будь-яких обставин.
Також у ЗМІ з'являлася інформація, що через нестачу коштів у ФФУ, крім матчу з американцями, збірна України більше не буде проводити ігор до початку відбіркового циклу Євро-2016, який стартує восени.