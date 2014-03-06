Професійна футбольна ліга України ініціює перевірку діяльності президента ФФУ Конькова

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН релізі прес-служби ПФЛ.

У прес-релізі наголошується: "В ході засідання, яке відбулося 6 березня, члени центральної ради вирішили за доцільне обговорити питання відсутності конструктивної співпраці ФФУ з ПФЛ та її клубами, можливих порушень президентом ФФУ Коньковим в частині управління фінансами ФФУ, а також публічну заяву президента ФФУ про неучасть національної збірної команди України у матчі зі збірною США".

Також у повідомленні йдеться, що "під час дискусії учасники засідання ухвалили відкрити клопотання перед Виконкомом ФФУ про проведення детальної перевірки та службового розслідування відносно опублікованих у ЗМІ компрометуючих документів про порушення Коньковим принципів управління фінансами ФФУ, для чого необхідно негайно утворити робочу групу з представників колективних членів та Адміністрації ФФУ за обов'язкової участі в її роботі представників ПФЛ з подальшим наданням зроблених висновків Виконкому ФФУ для прийняття відповідного рішення".

У разі підтвердження фактів порушень фінансової дисципліни ФФУ члени центральної ради залишають за собою право звернутися до Виконкому з ініціативою скликати надзвичайний позачерговий Конгрес ФФУ і розглянути питання про переобрання президента Федерації футболу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 березня Коньков повідомив про те, що збірна України не буде приймати участі в товариському матчі з командою США, мотивуючи це складною політичною ситуацією в Україні, при якій футбольні матчі є недоречними. Проте вже 5 березня Коньков спростував власну заяву, пояснивши це тим, що в розмові з міністром молоді та спорту Дмитром Булатовим він досяг принципової домовленості, що матч повинен відбутися за будь-яких обставин.

Також у ЗМІ з'являлася інформація, що через нестачу коштів у ФФУ, крім матчу з американцями, збірна України більше не буде проводити ігор до початку відбіркового циклу Євро-2016, який стартує восени.