Українські біатлоністи не потрапили у двадцятку найсильніших спринтерської гонки етапу Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації біатлону.

Найкращий з українців - Дмитро Підручний - зайняв 21-е місце, один раз не влучивши в мішень на вогневому рубежі і відставши від переможця на 1 хвилину 18,4 секунди.

32-м фінішував Сергій Семенов (2 промахи, 2 хвилини, 05,0 секунди); 35-м - Андрій Дериземля (2, 2 хвилини 15,1 секунди); 39-м - Артем Прима (1, 2 хвилини 28,2 секунди) і лише 90-м - Сергій Седнєв (5, 6 хвилин 53,9 секунди).

Перше місце в цій гонці зайняв швед Бьорн Феррі, який один раз промахнувся, але зумів подолати дистанцію за 25 хвилин 03,5 секунди. Призерами гонки стали росіянин Антон Шипулін і німець Арнд Пайффер.

Пізніше сьогодні відбудеться також жіночий спринт, в якому будуть брати участь три з чотирьох українських олімпійських чемпіонок в естафеті - Валентина та Віта Семеренко, а також Юлія Джима.

Як повідомляв УНІАН, капітан команди українських біатлоністок Олена Підгрушна закінчила сезон достроково, відразу після Ігор в Сочі, через перенесену сильну застуду і пов'язаний з цим довгий процес відновлення.