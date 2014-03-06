Чемпіонат футбольної Прем'єр-ліги відновиться 15 березня

Як повідомляє кореспондент УНІАН, нарада проводилась спільно представниками Федерації футболу України, Дирекції Прем’єр-ліги, керівників футбольних клубів Прем’єр-ліги за участі представників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України.

Крім того, на загальних зборах Прем’єр-ліги планується переглянути рішення Дирекції ПЛ щодо переносу матчів 19-го та 20-го турів на пізніший термін.

Учасники наради заслухали рекомендації представників МВС та СБУ щодо відновлення матчів Прем’єр-ліги у контексті можливостей забезпечення охорони правопорядку на стадіонах. Представники клубів висловили одностайну думку, що проведення матчів чемпіонату України необхідно розпочати якнайскоріше, залучивши при цьому соціальні резерви із «ультрас» футбольних клубів для охорони громадського порядку на стадіонах. Представники Прем’єр-ліги наголосили на готовності розробки у найближчий час нового проекту календаря футбольних змагань.

За словами Міністра молоді та спорту Дмитра Булатова, рішення важливо приймати, ґрунтуючись на потребах суспільства. «Оскільки вся країна чекає на проведення матчів чемпіонату, змагання необхідно відновити якомога швидше», - сказав міністр. Булатов наголосив на повній підтримці ФФУ з боку Міністерства з приводу майбутньої організації футбольних змагань.

Як повідомляв УНІАН, рішення про відкладання старту футбольного сезону в Україні було прийнято Дирекцією Прем'єр-ліги 26 лютого. Рішення було прийнято на підставі письмового звернення МВС до ФФУ, де зазнчачалось, що проводити масові спортивні заходи на даний момент небезпечно.