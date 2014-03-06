Тенісистка Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Мексиці

Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Киянка на цьому турнірі посіяна під другим номером і, виходячи з показників рейтингу, повинна дійти до фіналу. У матчі 1/8 фіналу вона не без проблем обіграла німкеню Ганну Зая, довівши у другому сеті справу до тай-брека - 6:1, 7:6.

У наступному колі українка зіграє з Хайді Табах з Канади.