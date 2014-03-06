Тенісистка Цуренко вийшла до чвертьфіналу турніру в Мексиці
13:12, 06 березня 2014Спорт
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Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до 1/4 фіналу тенісного турніру в мексиканському Ірапуто.
Леся Цуренко / prosport-ru.tsn.ua
Про це повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Киянка на цьому турнірі посіяна під другим номером і, виходячи з показників рейтингу, повинна дійти до фіналу. У матчі 1/8 фіналу вона не без проблем обіграла німкеню Ганну Зая, довівши у другому сеті справу до тай-брека - 6:1, 7:6.
У наступному колі українка зіграє з Хайді Табах з Канади.
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