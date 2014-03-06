УЄФА закрив справу проти "Металіста"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФК "Металіст."

Зокрема, у повідомленні йдеться: "У вівторок, 4.03.2014, УЄФА ухвалила рішення про те, що до нашого клубу не будуть застосовані додаткові санкції. Також підтверджено право ФК "Металіст" на участь в єврокубкових змаганнях починаючи з сезону 2014/2015".

Нагадаємо, що після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні, згідно з яким були залишені в силі рішення ФФУ про позбавлення клубу медалей за підсумками сезону 2007/2008, рішенням УЄФА від 13.08.2013 року клуб був виключений з Ліги Чемпіонів сезону 2013/2014.

ФК "Металіст" у серпні 2013 р. кілька разів намагався оскаржити рішення CAS, але всі спроби виявилися безуспішними.